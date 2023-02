Após garantir o regresso de Hugh Jackman como Wolverine, Ryan Reynolds e a Marvel fecharam o outro grande dossiê de "Deadpool 3": o vilão (além do antagonismo confirmado entre Deadpool e Wolverine).

O Deadline confirmou que a escolha recaiu em Emma Corrin, a revelação como a Princesa Diana da série "The Crown". Não existem detalhes sobre qual será a personagem.

Segundo a notícia exclusiva, Emma Corrin estava na mira da Marvel nas últimas semanas, mas o obstáculo que fez arrastar o processo foi encontrar um espaço na preenchida agenda: não faltam projetos dos grandes estúdios de Hollywood após a quarta temporada do grande sucesso da Netflix.

Recentemente, foi anunciado que também vai entrar em " Nosferatu", o novo filme de Robert Eggers depois de "A Bruxa" (2015), "O Farol" (2019) e "O Homem do Norte"(2022), juntando-se e um elenco onde estão confirmados Lily Rose-Depp, Bill Skarsgard e Nicholas Hoult.

Com Shawn Levy na realização ("Free Guy", "O Projeto Adam"), a rodagem de "Deadpool 3" deverá arrancar em maio. Será o primeiro a integrar as personagens no Universo Cinematográfico Marvel [MCU] e com o envolvimento do presidente da Marvel Studios Kevin Feige.

A estreia está anunciada para 8 de novembro de 2024.