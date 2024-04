Em fevereiro, as atenções no primeiro trailer de "Deadpool & Wolverine" estavam no super-herói interpretado por Ryan Reynolds, a proclamar ser o "Jesus da Marvel", deixando para os últimos segundos as 'garras' do outro protagonista.

Confirmando a gigantesca expectativa pelo terceiro filme da saga, o primeiro em seis anos e a estreia no Universo Cinematográfico Marvel, as imagens bateram o recorde do trailer mais visto nas primeiras 24 horas, com 365 milhões de visualizações nas várias plataformas.

Ainda sem revelar praticamente nada sobre a história, o novo trailer na segunda-feira mostra um pouco da vilã interpretada por Emma Corrin e finalmente muito do regresso de Hugh Jackman como Wolverine: os dois rivais insultam-se e lutam intensamente, entre muitos palavrões e uma banda sonora ao som de “Like a Prayer”, de Madonna.

No elenco do filme que chegará aos cinemas a 25 de julho realizado por Shawn Levy estão ainda Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

TRAILER LEGENDADO.