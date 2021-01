John Boyega comparou a experiência de participar numa grande saga de cinema a "uma prisão de luxo", recordando os tempos em que Finn, o stormstooper transformado em rebelde na terceira trilogia "Star Wars" (2015-2019).

Numa entrevista ao CinemaBlend, o ator britânico de 28 anos refletiu entre a experiência de estar numa galáxia muito distante e a colaboração na recente antologia da HBO "Small Axe", às ordens do vencedor do Óscar Steve McQueen ("12 Anos Escravo").

"Estar numa grande saga às vezes é um pouco como uma prisão de luxo para um ator quando se quer fazer outra coisa. Porque, deve-se lembrar, numa saga estamos a trabalhar numa personagem durante muitos anos, o que pode fazer com os outros músculos morram à fome", explicou.

O ator acrescentou que sabia que o papel do um polícia perante situações de racismo flagrante no filme "Red, White and Blue" de "Small Axe" lhe daria a oportunidade de "estar em algo em que sabia que iria interpretar um tipo de papel diferente, um diferente tipo de homem".

Além disso, como tinha ouvido falar dentro de Hollywood do estilo de Steve McQueen como cineasta, "estava realmente curioso e entusiasmado por ter a oportunidade de fazer parte disso".

Não é a primeira vez que John Boyega expressa a frustração com a sua experiência em "Star Wars".

O ator teve uma "conversa honesta e transparente" sobre a representatividade na saga com Kathleen Kennedy, Presidente da Lucasfilm, após ter dito numa entrevista à GQ em setembro do ano passado de grande impacto que a sua experiência não tinha sido boa porque a sua personagem e outras foram colocadas "à margem" da história.

"O que querem que vos diga? O que eles [os estúdios] querem que a gente diga é 'Gostei de fazer parte disto. Foi uma grande experiência...'. Não, não, não. Aceito esse acordo quando é uma grande experiência. Eles deram todas as nuances ao Adam Driver, à Daisy Ridley. Vamos ser honestos. A Daisy sabe isso. O Adam sabe isso. Toda a gente sabe. Não estou a expor nada", disse o ator ao tentar fazer o balanço da experiência na terceira trilogia.