O realizador James Cameron pode não ser um grande fã, mas vai certamente ajudar a aumentar as receitas de bilheteira do próximo filme do Universo Cinematográfico Marvel.

O primeiro trailer de “Avatar: Fire and Ash" (“Avatar: Fogo e Cinzas”, em tradução literal) vai ser exibido em exclusivo nas sessões de "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", anunciou na terça-feira a conta oficial da saga de ficção científica.

O mesmo vai acontecer em Portugal, confirmou o SAPO Mag junto da distribuidora nacional, com a estreia na quinta-feira.

VEJA O ANÚNCIO.



Este será o trailer que foi mostrado na CinemaCon no início de abril, a convenção em Las Vegas onde os grandes estúdios de Hollywood apresentaram as suas próximas novidadaes aos donos dos cinemas americanos.

Na'vi maus da fita, vulcões gigantescos e barcos voadores destacavam-se nas imagens da sequela de dois dos maiores sucessos de bilheteira de todos os tempos.

O filme “expande o bonito mundo de Pandora e apresenta dois novos clãs”, explicava na altura a sua protagonista Zoe Saldaña, a mais recente vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Emília Pérez", que estará acompanhada por Sam Worthington, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Matt Gerald, David Thewlis, Edie Falco, Cliff Curtis e Oona Chaplin, entre outros.

Já James Cameron, num vídeo pré-gravado da Nova Zelândia, onde o filme está em pós-produção, explicava que os heróis tribais desta história devem “enfrentar não apenas os invasores humanos, mas também novos adversários, o Povo das Cinzas”.

As imagens reveladas deste terceiro filme mostram os heróis Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Saldaña) a bordo de gigantescos navios de madeira levantados por balões e rebocados no ar por enormes criaturas azuis parecidas com arraias.

A caravana é atacada pelo Povo das Cinzas, cujos membros parecem-se com os indígenas Na'vi, mas usam penachos vermelhos brilhantes e disparam flechas incendiárias.

“Os Comerciantes do Vento são um clã pacífico e nómada que viaja pelo ar. E o Povo das Cinzas são os antigos Na'vi que abandonaram Eywa”, a deusa da tribo de pele azul, explicou Saldaña.

Cameron já confirmou que “Avatar: Fire and Ash" será mais longo que “Avatar: O Caminho da Água” (2022), que durou três horas e 12 minutos.

A estreia portuguesa está marcada para 18 de dezembro. As sequelas seguintes que vão expandir o universo estão anunciadas para 21 de dezembro de 2029 e 19 de dezembro de 2031.