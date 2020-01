O realizador português Luís Filipe Rocha prepara a adaptação para cinema do romance "O teu rosto será o último", de João Ricardo Pedro, e contará com 600.000 euros de apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com deliberação da direção do ICA, do dia 22, a verba será atribuída no âmbito do concurso de apoio complementar, de 2019, à produção de longas-metragens de ficção e documentário.

À agência Lusa, Luís Filipe Rocha explicou hoje que o projeto, com produção da Ukbar Filmes, está ainda na fase de montagem financeira, com procura de coproduções internacionais, estando ainda por definir elenco e data de rodagem.