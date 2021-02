A Medeia Filmes divulgou uma nova programação da sua "Quarentena Cinéfila" online, a exibição gratuita de filmes enquanto os cinemas estão fechados por causa da pandemia.

Ainda com o programa especial "Raridades" a decorrer até 11 de fevereiro ("O Pequeno Quinquin", de Bruno Dumont, está disponível até às 12h000 de dia 8 e "Alguns Dias em Setembro", de Santiago Amigorena, entre 8 e 11), a exibidora anunciou os filmes da segunda fase.

A lista é composta por "Eu e Tu", o derradeira filme de Bernardo Bertolucci (das 12h00 de dia 11 às 12h00 de dia 15); "A Uma Hora Incerta", de Carlos Saboga, com Joana Ribeiro, Paulo Pires, Judith Davis, Pedro Lima, Grégoire Leprince-Ringuet, Filipa Areosa e Ana Padrão (15 a 18); "Road to Nowhere - Sem Destino", de Monte Hellman, Leão de Ouro Especial no Festival de Veneza (18 a 22); "Boom for Real - A Adolescência Tardia de Jean-Michel Basquiat", documentário de Sara Driver (22 a 25); e "Asas", de Larisa Shepitko, descrita como "uma das mais fascinantes e talentosas cineastas russas dos anos 60/70" (25 de fevereiro a 1 de março).

Os filmes ficarão disponíveis às segundas e quintas-feiras ao meio-dia através do link https://medeiafilmes.com/cinemas/quarentena-cinefila-raridades.