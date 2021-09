Um romance do passado surpreende o tempo presente. Procurando um caminho a seguir, um cineasta organiza encontros com estranhos em apps de sexo e pede que façam um filme com ele. Entra numa série de relacionamentos não convencionais com estes homens, e o que resulta é uma história fragmentada sobre amor, deceção e desejo. Durante todo o tempo, ele recebe telefonemas da mãe, que relutantemente oferece críticas e devoção ao filho.

Realizado por Isidore Bethel & Francis Leplay, o documentário "Acts of Love" é exibido esta terça-feira, 21 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge.

Site oficial com mais informações sobre a programação.