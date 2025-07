Kendrick Lamar e SZA vão subir ao palco do Estádio do Restelo, em Lisboa, no próximo domingo, dia 27 de julho. Os artistas norte-americanos arrancaram a "Grand National Tour", apresentada pela Live Nation, pgLang e Top Dawg Entertainment, no início de julho, na Alemanha.

Na terça-feira, 22 de julho, a dupla subiu ao palco do Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Para a revista NME, o espetáculo é "simultaneamente brutal e delicado, alternando constantemente entre os dois artistas e dividindo o alinhamento numa colagem fragmentada".

"Num momento, somos consumidos pela tempestade de fogo de Lamar – um veneno ardente a voar pelo ar enquanto ele atua de peito feito. No seguinte, estamos a flutuar no jardim onírico de SZA. As mudanças são tão abruptas que provocam um verdadeiro 'whiplash' sonoro", resume a revista.

O alinhamento conta com nove actos, com Kendrick Lamar e SZA a alternarem constantemente entre blocos individuais e momentos em duo, culminando num encore conjunto. Entre clássicos como "HUMBLE.", "Kill Bill" e "All the Stars", o espetáculo percorre as várias fases das suas carreiras ao longo de mais de 40 temas.

ALINHAMENTO:

Act I: Kendrick Lamar

‘Wacced Out Murals’

‘Squabble Up’

‘King Kunta’

‘ELEMENT.’

‘TV Off’

Act II: SZA

‘30 for 30’

‘What Do I Do’

‘Love Galore’

‘Broken Clocks’

‘The Weekend’

Act III: Kendrick Lamar

‘Euphoria’

‘Hey Now’

‘Reincarnated’

‘Humble.’

‘Backseat Freestyle’

‘Family Ties’

‘Swimming Pools’

‘m.A.A.d city’

‘Alright’

‘Man at the Garden’

Act IV: SZA

‘Scorsese Baby Daddy’

‘F2F’

‘Garden’

‘Kitchen’

‘Blind’

‘Consideration’

‘Low’

Act V: Kendrick Lamar & SZA

‘Doves in the Wind’

‘All the Stars’

‘LOVE.’

Act VI: Kendrick Lamar

‘Dodger Blue’

‘Peekaboo’

‘Like That’

‘DNA.’

‘Good Credit’

‘Count Me Out’ / ‘Bitch Don’t Kill My Vibe’

‘Money Trees’

‘Poetic Justice’

Act VII: SZA

‘I Hate U’

‘Shirt’

‘Kill Bill’

‘Snooze’

‘Crybaby’

‘Nobody Gets Me’

‘Good Days’

‘Rich Baby Daddy’

‘BMF’

‘Kiss Me More’

Act VIII: Kendrick Lamar

‘N95’

‘TV Off’

‘Not Like Us’

Act IX: Kendrick Lamar & SZA (Encore)

‘Luther’

‘Gloria’