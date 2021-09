Um jovem imigrante judeu russo em Brighton Beach, preso nas amarras da sua comunidade, desenvolve uma estreita amizade com os novos vizinhos do seu avô, dois gays idosos não-assumidos que abrem a sua imaginação para as possibilidades do amor e as realidades da perda – levando-o a explorar o East Village, onde encontra um mundo repleto de energia juvenil, desejos e riscos.

Realizado por Eric Steel e com Samuel H. Levine, Ron Rifkin e Christopher McCann, "Minyan" é exibido este sábado, 18 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge.

Site oficial com mais informações sobre a programação.