O documentário "Esther Newton Made Me Gay" mergulha-nos na vida e nos tempos da antropóloga cultural Esther Newton.

Ao longo da sua carreira, Newton foi uma pioneira – questionando e desafiando noções adquiridas de género, sexualidade e métodos antropológicos. O seu trabalho inspirou gerações de académicos a iniciarem investigações no que se viria a denominar de Estudos LGBTQ e de Género.

O filme narra a sua descoberta da cultura gay nos anos 1950, o movimento de liberação das mulheres e o feminismo lésbico, a cultura drag, e a sua replicação de uma identidade "butch" que, para a autora, agora, está em diálogo com uma masculinidade trans. Sempre atenta às forças sociais e culturais que moldaram a sua vida, Newton conduz-nos através de uma antropologia de si mesma, uma análise permeada pelo seu amor ao desporto – competições caninas de agilidade -, que emparelha o seu corpo "butch" envelhecido com o seu amado cachorro, numa corrida de obstáculos em constante mudança.

Nos seus persistentes esforços em treinar o seu corpo para o manter em forma, na sequência de uma série de problemas de saúde, testemunhamos essa sua impressionante força de vontade que, no decurso da sua vida, lhe permitiu saltar as barreiras para se tornar naquilo que sempre quis ser: uma lésbica "butch", académica e atleta.

Realizado por Jean Carlomusto, "Esther Newton Made Me Gay" é exibido este sábado, 24 de setembro, às 21h00, no Cinema São Jorge, no âmbito da secção de encerramento do festival.

