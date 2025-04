Depois de conquistar o público com “I Wanna Destroy U” no Festival da Canção 2025 onde recebeu a pontuação máxima de 12 pontos no televoto, HENKA revela esta sexta-feira, 11 de abril, o videoclipe oficial do tema - veja aqui.

"É a explosão crua da raiva que vem se acumulando — anos de frustração reprimida ao ver a injustiça seguir sem ser contestada. É uma resposta a um mundo onde a raiva do homem é vista como poder, enquanto a da mulher é rotulada como insanidade”, explica a artista em comunicado. “Essa música é o momento que quebra o silêncio", acrescenta.

O videoclipe foi realizado por Charlie Smith (Mind Art Visual) e gravado nos Gusto Studios, no Reino Unido. "É uma jornada crua e sem desculpas através do caos e da liberação — uma confrontação íntima com a raiva que foi mantida nas sombras por tempo demais”, explica a artista. A estética do vídeo inspira-se no universo da ficção científica sombria, transmitindo força, intensidade e uma beleza que emerge da vulnerabilidade. “Quero que este vídeo seja um espelho para todos que já se sentiram silenciados ou descartados, mostrando que é possível libertar-se e expressar a sua verdade sem medo", explica a cantora.

Com styling e maquilhagem a cargo de Raphael Arcadios, o vídeo conta ainda com a participação da atriz Olivia Livewire.