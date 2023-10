Gena, artista queer de uma pequena localidade na Rússia, encena em público performances radicais que se tornam numa nova forma de arte e ativismo, e que eventualmente colocam a sua vida em perigo.

"Queendom", documentário de Agniia Galdanova, é exibido este sábado, 30 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge, no âmbito da sessão de encerramento do Queer Lisboa 27 no cinema São Jorge.

Site oficial Queer Lisboa.