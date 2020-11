A crise dos cinemas provocada pela pandemia faz florescer a inventividade: já é possível alugar uma sala para ver um filme ou competições de gaming com amigos.

Os cinemas UCI anunciaram que a partir de quinta-feira (5) fica disponível um novo serviço nos seus três cinemas (El Corte Inglés, UBBO e Arrábida 20) que permite aos clientes reservar uma sala exclusiva para ver um filme sem qualquer outra pessoa, apenas com os seus amigos ou família.

Por 220 euros, um "comum mortal" tem à disposição uma sala privada com um ecrã XXL e com a melhor qualidade de imagem e som. O preço permite juntar até 20 pessoas, podendo aumentar o número pagando um valor adicional.

O comunicado dos cinemas avança com outras opções: a sala pode ser reservada para competições de gaming com amigos, reuniões, aniversários, formações, conferências ou qualquer outro evento que possa ser valorizado por um grande ecrã e o melhor som.

Na modalidade de cinema, será possível escolher entre os filmes em exibição, de segunda a quinta-feira, sem incluir feriados e vésperas. O serviço inclui um bilhete e um menu à escolha por pessoa (até às 20). Outras opções incluem o preço adicional de um euro.

Cada cinema tem um horário específico para este tipo de evento reservado e tal como acontece nas sessões "normais", aplicam-se as regras de segurança sanitária, como a distância social e o uso de máscara.

“Pensamos que um grande ecrã é o melhor formato para ver um filme, mas também para muitas outras atividades coletivas. Este é um produto perfeito para aquelas pessoas que ainda não foram ao cinema porque não querem encontrar-se num espaço fechado com pessoas que não são do seu agregado familiar. Embora os nossos cinemas sejam seguros, há pessoas que ainda não o querem fazer. Além disso, os bilhetes terão lugares atribuídos, que devem ser respeitados para que a segurança seja mantida e o preço, é bastante acessível considerando que os clientes terão acesso a um cinema privado só para si”, destaca no comunicado Ramón Biarnés, "managing director" da UCI.