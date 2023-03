Ahmir "Questlove" Thompson é a surpreendente escolha da Disney para fazer uma nova versão do clássico da animação "Os Aristogatos", confirmou a imprensa norte-americana.

Fundados dos The Roots e vencedor de seis Grammy, Questlove vai ser o realizador, produtor executivo e responsável pela música de uma versão híbrida entre imagem real e animação de "Os Aristogatos" que será a sua estreia na ficção: o artista e realizador ganhou o Óscar de Melhor Documentário no ano passado com "Summer of Soul (...Ou, Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada)".

Lançada em 1970, a 20.ª longa-metragem de animação do estúdio contava a história de uma "família" de gatos a quem a sua dona deixa em herança uma enorme fortuna, para descontentamento do mordomo, que julgava poder ser ele o herdeiro e decide raptar e abandoná-los a muitos quilómetros de casa.

O argumento da nova versão foi confiado a Will Gluck (realizador dos populares filmes "Peter Rabbit") e Keith Bunin (que escreveu "Bora Lá" para a Pixar).

Ainda não se sabe se o filme será para os cinemas ou o Disney+.

Fontes ligadas à Disney indicaram que será no mesmo estilo da versão que o estúdio fez do clássico "A Dama e o Vagabundo" (1955), que ficou disponível no dia em que a Disney lançou a sua plataforma de streaming, a 12 de novembro de 2019.

O próximo clássico de animação da Disney que chegará aos cinemas numa nova versão será "A Pequena Sereia", a 25 de maio.