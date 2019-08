No primeiro filme da saga, "A Fúria do Herói", de 1982, John Rambo revoltava-se contra a agressividade de alguns polícias numa pequena cidade no estado de Washington. Já nas três sequelas, de 1985, 1988 e 2008, avançava para várias missões na Ásia.

Nas imagens do novo filme da saga, "Rambo: A Última Batalha", o veterano da guerra do Vietname anuncia que regressou a casa para defender a única família que alguma vez conheceu.

Sylvester Stallone, aos 73 anos, volta a interpretar uma personagem que não consegue fugir à guerra mesmo em tempo de paz: reencontramos o veterano John Rambo a trabalhar num rancho até ao momento em que a filha de um dos seus amigos é raptada e ele atravessa a fronteira com o México para a resgatar, rapidamente entrando em confronto com um dos cartéis de droga mais violentos do país.

O argumento foi escrito por Matthew Cirulnik e pelo próprio Stallone, e a realização desta vez pertence a Adrian Grunberg, que assinou o filme de ação “Apanha-me esse Gringo”.

"Rambo: A Última Batalha", que integra ainda no elenco Paz Veja e Adriana Barraza, será lançado nos cinemas portugueses a 26 de setembro.

