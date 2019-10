O protagonista de "Mr. Robot" acabou por dizer que foi mesmo Craig a tomar a iniciativa e que ficou muito surpreendido, mas foi bem-vindo.

Após uma pausa para recuperar o fôlego, virou-se para o atual 007 e disse "Isto faz de mim uma Bond girl"?

Com realização de Cary Fukunaga, "No Time to Die" é co-protagonizado por Léa Seydoux, Ana De Armas e Lashana Lynch, além dos habituais Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw, Rory Kinnear e Jeffrey Wright.

A data de estreia no Reino Unido será a 3 de abril de 2020 e nos Estados Unidos a 8 de abril de 2020. Em Portugal, "No Time To Die" chega aos cinemas no dia seguinte, a 9 de abril.

VEJA TODA A ENTREVISTA.