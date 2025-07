Rami Malek regressou ao mundo da espionagem no primeiro filme como protagonista depois do Óscar conquistado com "Bohemian Rhapsody".

Após tomar-lhe o gosto como o vilão de "007: Sem Tempo para Morrer" (2021), Rami Malek regressou ao mundo da espionagem com o primeiro filme como protagonista desde que ganhou o Óscar em "Bohemian Rhapsody" (2018) Bem recebido pelos críticos, "O Amador" teve uma passagem relativamente discreta pelos cinemas na primavera, mas poderá em breve ser descoberto pelos subscritores do Disney+ e fãs do género: o serviço anunciou o lançamento exclusivo a 17 de julho. A disponibilização sem custos adicionais em streaming surge cerca de 13 semanas após a estreia nos cinemas, confirmando a tendência de alguns estúdios em Hollywood para estender os prazos. Rami Malek surge no papel de Charlie Heller, um brilhante descodificador da CIA, mas profundamente introvertido, que trabalha num escritório na cave da sede em Langley, cuja vida é virada do avesso quando a sua mulher é morta num ataque terrorista em Londres. Com os seus supervisores a recusarem tomar medidas, ele resolve tomar o assunto em mãos, embarcando numa perigosa viagem pelo mundo para encontrar os responsáveis, usando a sua inteligência como a derradeira arma para iludir os seus perseguidores e conseguir a sua vingança. Sob a orientação tática do experiente agente da CIA Henderson (Laurence Fishburne), Heller evolui de analista a vingador. No elenco surgem outros atores bem conhecidos, como Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg e Holt McCallany. VEJA O TRAILER.