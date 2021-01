A Disney divulgou o trailer oficial de de "Raya e o Último Dragão".

As imagens revelam a nova heroína do estúdio, Raya, uma guerreira solitária, na missão de procurar o último dragão lendário, na tentativa de salvar o reino de Kumandra e unir as suas terras.

Em tempos de pandemia, a Disney divulgou em comunicado que a sua grande aposta de animação para este ano será lançada a 5 de março nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+ com acesso premium.

O custo adicional não foi divulgado.

Será a primeira vez que o Disney+ português faz essa modalidade do pagamento, seguindo o exemplo do lançamento da versão em imagem real de "Mulan" entre 4 de setembro e 2 de novembro de 2020 nos EUA, Grã-Bretanha, Espanha, Itália, Nova Zelândia e outros países. Em Portugal ou França, ficou disponível sem custo adicional na plataforma a partir 4 de dezembro.

VEJA O TRAILER.