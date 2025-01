"Branca de Neve" tem um novo trailer, em contagem decrescente para a estreia nos cinemas a 20 de março.

Com Rachel Zegler (“West Side Story”, “A Balada dos Pássaros e das Serpentes”) no papel da heroína e Gal Gadot ("Mulher-Maravilha") como a Rainha Má, as novas imagens reforçam que o filme em imagem real é uma reimaginação musical que conta a história clássica da animação “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937), o título incontornável que colocou definitivamente o estúdio no centro de Hollywood.

O filme é realizado por Marc Webb (“O Fantástico Homem-Aranha”) e coescrito por Greta Gerwig (“Barbie”).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



VEJA O TRAILER DOBRADO.