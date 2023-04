Apesar de ser o desejado pela Disney e até ter entrado na fase inicial das negociações, Harry Styles não quis ser o príncipe Eric na versão em imagem real de "A Pequena Sereia".

A confirmação sobre os rumores que circularam no verão de 2019 veio do próprio realizador Rob Marshall à revista Entertainment Weekly.

"Encontrámo-nos com ele. Foi adorável. Que tipo maravilhoso. Mas no fim de contas, ele realmente sentiu que queria ir e fazer os filmes que acabou por fazer, que de certa forma eram mais sombrios", explicou.

Após a estreia num papel secundário em "Dunkirk" em 2017, o cantor britânico optou por fazer o 'thriller' psicológico "Não Te Preocupes Querida" e o drama sobre uma história de amor homossexual "My Policeman", ambos lançados no ano passado.

"No caso de muitas pessoas jovens musicais como o Harry, está-se a tentar definir o seu próprio caminho e não se quer ser visto necessariamente como um cantor. É por isso que ele estava realmente à procura de fazer algo fora do género musical, para se expandir", acrescentou Marshall.

A participação em "A Pequena Sereia", acrescentou, foi "uma ideia realmente divertida para se trabalhar, mas acho que, no fim de contas, as coisas acontecem sempre por alguma razão. Estou muito feliz por ter dois jovens em estreia no filme", referindo-se ao ator britânico Jonah Hauer-King que é o príncipe Eric e a artista Halle Bailey como Ariel.

"A Pequena Seria" chega aos cinemas a 26 de maio.

TRAILER.