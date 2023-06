"The Flash" está nos cinemas e o seu realizador já foi contratado para outro filme pelos novos presidentes executivos da DC Studios, James Gunn e Peter Safran.

Andy Muschietti foi oficialmente anunciado como o realizador de um novo filme Batman, "The Brave and the Bold".

O cineasta argentino continua assim um percurso fulgurante desta a estreia nas longas-metragens com "Mamã" (2013), cujo sucesso o levou para os dois filmes de terror "It" (2017 e 2019) antes de chegar ao mundo dos super-heróis.

"Vimos 'The Flash' ainda antes de tomar as rédeas na DC Studios e sabíamos que estávamos nas mãos não apenas de um realizador visionário, mas também de um grande fã da DC. É um filme magnífico – engraçado, emocionante, emocionante – e a afinidade e paixão do Andy por estas personagens e por este mundo ressoa em cada imagem. Portanto, quando chegou a altura de encontrar um realizador para 'The Brave and the Bold', havia apenas uma escolha. Felizmente, o Andy disse que sim", disseram Gunn e Safran no comunicado oficial.

"The Brave and the Bold"

Ainda sem data de estreia ou argumentista, o projeto foi um dos dez anunciados por Gunn e Safran no final de janeiro para a "primeira parte" da nova visão "unificada" dos super-heróis do Universo Cinematográfico DC (DCU, pela sigla original) no grande e pequeno ecrã para os próximos anos.

Completamente separado da versão do "Cavaleiro das Trevas" de Robert Pattinson (que fará parte de uma linha de histórias que se passa fora da continuidade oficial), esta será a adaptação das bandas desenhadas escritas por Grant Morrison.

Em causa está o regresso de Batman e Robin, mas muito longe do filme de má memória de 1997 com George Clooney e Chris O'Donnell.

"Esta é a apresentação do Batman do DCU, Bruce Wayne, e também a apresentação do nosso Robin favorito, Robin, Damian Wayne, que é um filho da mãe que mata assassinos", descrevia Gunn em janeiro.

Batman só entra na vida de Damian quando esta já tem entre 8 a 10 anos, pelo esta será "uma história muito estranha entre pai e filho", acrescentava então o presidente executivo da DC.