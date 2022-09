Está mesmo tudo em família na saga "Spy Kids".

O realizador Robert Rodriguez festejou o fim da rodagem do quinto filme de forma especial: refez uma fotografia que tirou com o filho Racer Max Rodriguez há 20 anos, durante a rodagem do segundo filme da saga.

Como destacou nas redes sociais, há algumas diferenças e não são apenas as mais óbvias: "Acabei a rodagem de um novo 'Spy Kids' para a Netflix, a trabalhar com o meu filho Racer Max! A primeira foto é da rodagem de 'Spy Kids 2' em 2002. Não mudou muita coisa, apenas que ele agora é co-argumentista, co-produtor e um pouco mais pesado" .

O primeiro filme da saga familiar de espionagem juvenil é de 2001 e foi uma grande mudança na carreira de Rodriguez, que era conhecido pelos filmes de ação estilizada e violenta "El Mariachi", "Desperado" e "Aberto até de Madrugada".

O sucesso originou três sequelas até 2011, todas também do cineasta mexicano e mantendo os atores Antonio Banderas e Carla Gugino (nos três primeiros filmes), além dos jovens Alexa PenaVega e Daryl Sabara.

Ainda sem data de lançamento na Netflix, o novo filme "Spy Kids: Armageddon" segue o mesmo registo, acompanhando "os filhos dos maiores agentes secretos do mundo", que são forçados a tornarem-se eles próprios espiões "para salvar os seus pais e o mundo" depois de ajudarem "involuntariamente um poderoso criador de jogos a lançar um vírus informático que lhe dá o controlo de toda a tecnologia".

O novo elenco é formado por Gina Rodriguez ("Jane the Virgin"), Zachary Levi ("Shazam!") e os jovens Everly Carganilla e Connor Esterston.