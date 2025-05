Já existe data de estreia para a segunda temporada de "Peacemaker" e um teaser trailer com as novas imagens.

A série criada por James Gunn e protagonizada por John Cena, centrada em personagens da DC Comics e spin-off do filme "O Esquadrão Suicida" (2021), regressa para a segunda temporada de oito episódios no dia 22 de agosto na Max.

James Gunn escreveu todos os episódios e dirigiu três, incluindo o primeiro, apesar de, desde a primeira temporada lançada no primeiro trimestre de 2022, se ter tornado um dos dois presidente executivos da DC Studios e a rodagem ter coincidido com a produção do seu primeiro filme dentro do novo regime do estúdio, "Superman", que chega aos cinemas a 10 de julho.

Criado pelo argumentista Joe Gill e o artista Pat Boyette nos anos 1960, o alter ego de Christopher Smith é um vigilante decidido a impor a paz a todo o custo... nem que para isso tenha de recorrer a violência extrema.

"A nova temporada acompanha Christopher “Chris” Smith, também conhecido como Peacemaker, o super-herói vigilante e a sua luta para reconciliar o seu passado com o seu novo sentido de propósito, enquanto continua a lutar contra os malfeitores justos na sua busca equivocada pela paz a qualquer custo", resume a apresentação oficial.

Regressam ainda ao elenco Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma e Steve Agee, enquanto os novos membros incluem Frank Grillo, David Denman, Sol Rodriguez e Tim Meadows.

Teaser disponível aqui.