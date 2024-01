Christian Oliver, conhecido por papéis em Speed Racer ou "Sense8", morreu esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, na sequência de um acidente de avião, avança o Deadline. O alemão tinha 51 anos.

As filhas de Christian Oliver, Madita Klepser, de 10 anos, e Annik Klepser, de 12, também não sobreviveram, assim como o piloto da aeronave, Robert Sachs.

De acordo com as informações partilhadas, o acidente aconteceu no Mar das Caraíbas. A causa do acidente está a ser investigada.

No pequeno ecrã, o ator fez parte do elenco de séries como "Hunters", "Timeless", "Sense8" ou no spin-off de "Já Tocou" ("Saved by the Bell: The New Class"). Já no cinema, o alemão entrou em filmes como "Speed Racer", "O Bom Alemão", "Valquíria" ou "Indiana Jones e o Marcador do Destino".