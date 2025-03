Pamela Anderson já escolheu o próximo projeto após ter passado pela recente temporada de prémios e recebido belíssimas críticas com "The Last Showgirl".

A ex-pin-up da Playboy que ganhou fama mundial como a nadadora salvadora C.J. Parker em "Marés Vivas" reinventou-se com o filme de Gia Coppola inédito em Portugal sobre os últimos dias de uma dançarina como profissional num cabaré de Las Vegas que está para fechar as suas portas, mostrando como a indústria do entretenimento se desfaz daquelas das quais já não precisa.

Após a aclamação e ter admitido que se sentiu uma atriz a sério pela primeira vez, Pamela Anderson vai fazer "Place to Be" às ordens de Kornél Mundruczó, o premiado realizador húngaro de "Johanna" (2005), "Deus Branco" (2014), "A Lua de Júpiter" (2017) e "Pieces of a Woman" (2020), tendo este último valido à atriz Vanessa Kirby uma nomeação para os Óscares.

No elenco estão dois vencedores do Óscar, a lendária Ellen Burstyn, que ganhou com "Alice Já Não Mora Aqui" (1974), e Taika Waititi, a trabalhar como ator, mas mais conhecido como realizador e argumentista, premiado pela história de "Jojo Rabbit" (2019).

À publicação especializada Deadline, o realizador disse que estava "entusiasmado" por ter reunido um elenco tão diversificado e talentoso.

"Adoro realmente a Pamela. É uma atriz tão versátil e a sua interpretação mais recente em 'The Last Showgirl' foi inacreditável. Demonstrou tanta coragem e estou tremendamente entusiasmado para trabalhar com ela”, destacou Kornél Mundruczó.

A produção já em rodagem na Sydney (Austrália), ainda que a história se centre numa mulher idosa (Burstyn) e um divorciado desorientado (Waititi) que viajam de Chicago para Nova Iorque para devolver um pombo-correio perdido, deixando ansiosa a filha da mulher (Anderson), a recuperar do fim do segundo casamento e que resiste a qualquer plano de a colocar numa casa de repouso.