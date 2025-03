Após receber belíssimas críticas pelo seu trabalho como atriz no filme "The Last Showgirl", Pamela Anderson agora sonha fazer teatro, já que a modelo glamourosa dos anos 1990 procura reinventar-se novamente.

A ex-pin-up da Playboy de 57 anos, que ganhou fama mundial como a nadadora salvadora C.J. Parker em "Marés Vivas", disse à agência France-Presse (AFP) que interpretar uma showgirl decadente no filme de Gia Coppola a fez sentir-se uma atriz a sério pela primeira vez.

"Este (papel) foi uma surpresa para mim, quando pensei que era o fim da minha carreira como atriz", disse durante uma deslocação a Paris.

"Agora sinto-me uma atriz. Mas realmente não sabia se era antes. Estava apenas a fazer o melhor que podia."

O filme ainda não está disponível em Portugal.

O jornal New York Times disse que Anderson estava "deslumbrante" no papel, enquanto o The Guardian da Grã-Bretanha disse que "reescreveu sozinha a maneira como é vista como atriz".

Coppola, neta do cineasta de "O Padrinho" Francis Ford Coppola, procurou Anderson para o papel em "The Last Showgirl" depois de assistir a um documentário da Netflix sobre a sua vida, "Pamela Anderson, Uma História de Amor".

"The Last Showgirl"

O florescimento da carreira tardia de Anderson ecoa o sucesso de outro ícone dos anos 1990, Demi Moore, que também desafiou o tratamento da indústria do entretenimento às mulheres mais velhas com a sua brilhante atuação no nomeado aos Óscares "A Substância" no ano passado.

Os apoios públicos à interpretação de Anderson como showgirl — incluindo uma nomeação para os Globos de Ouro — deram-lhe a confiança para revelar novas ambições e desafiar as perceções forjadas pela sua carreira inicial em fato de banho.

"Acho que fazer parte da cultura pop pode ser um pouco uma maldição porque fica-se famosa por uma coisa", disse Anderson.

"Mas sempre adorei o cinema. Sempre adorei o teatro. Espero um dia fazer uma peça de Tennessee Williams. Adoraria isso. Por que não se pode imaginá-lo? Só é preciso continuar a surpreender as pessoas. O meu objetivo é esse", acrescentou.

Não era aborrecido Como C.J. Parker em "Marés Vivas"

A vida pessoal de Anderson teve tantas reviravoltas quanto a sua carreira, mas a atriz diz que agora está em paz com a sua trajetória "confusa".

Casou pelo menos seis vezes — duas com o mesmo homem — e uma união, com o magnata do cinema Jon Peters, durou apenas 12 dias.

"Aprecio a minha vida selvagem e confusa porque tenho muito para usar para aproveitar", disse à AFP. "E definitivamente não era aborrecida. Difícil às vezes, e pateta às vezes, ridícula às vezes.

"Mas é assim que se deve viver."

A atriz está de volta à ilha de Vancouver, no Canadá, de onde é natural e onde cresceu, a fazer picles e a trabalhar em receitas para a sua nova atividade paralela como guru da culinária à base de plantas.

Tem o seu próprio programa de culinária na TV, "Pamela's Cooking with Love", e lançou um livro de receitas no ano passado.

Além do ativismo pelos direitos dos animais, lançou uma autobiografia em 2023, insistindo publicamente que ela mesma a escreveu após rejeitar o conselho do seu agente literário de que deveria contratar um escritor fantasma.

"Sei escrever, seu parvalhão, dê-me algum crédito", foi a sua reação, contou depois ao jornal The Times.

"E portanto, escrevi-o."

Isso revelou o seu crescimento com pais voláteis, bem como abuso sexual na infância.

"Realmente não sei o que vem a seguir. Há muitas oportunidades por aí, mas estou bem a viver no mistério do que vem a seguir", disse à AFP.