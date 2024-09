O Festival de Cinema de San Sebastián fechou, esta sexta-feira, a sua secção oficial com "The Last Showgirl", filme de Gia Coppola, neta de Francis Ford Coppola, com Pamela Anderson no papel principal.

O concurso realizado na cidade basca, no norte da Espanha, também exibiu na secção oficial, embora fora de competição, a série espanhola "Querer", confirmando o seu caso de amor com o formato televisivo.

Um dia antes da entrega dos prémios na cerimónia de encerramento, no sábado, estreou "The Last Showgirl", o último filme a concorrer à Concha de Ouro, o prémio para o Melhor Filme do festival.

O terceiro filme de Gia Coppola, do clã ao qual também pertence a realizadora Sofia Coppola, mostra Pamela Anderson como uma experiente dançarina de Las Vegas que precisa redefinir a sua vida quando o espetáculo em que trabalhava há décadas é abruptamente encerrado.

Coppola explicou, durante uma conferência de imprensa, que "sempre" quis "fazer um filme em Las Vegas" e que sentiu que tinha chegado a altura quando terminou o último espetáculo de "showgirls" na cidade.

"Queria muito saber mais sobre este tipo de arte, tão subestimada e de tanta qualidade", disse Coppola, para quem a pessoa ideal para a sua protagonista sempre foi Pamela Anderson.

A atriz que ficou famosa pelo seu papel na série "Marés Vivas", mas durante anos foi mais conhecida pelos escândalos nos tabloides, disse que foi uma "bênção" o facto de Coppola lhe ter oferecido um papel como este, que pensava que nunca teria aos 57 anos.

"Sempre soube que podia fazer mais (…), nunca é tarde", acrescentou.