Na sua oitava vez no festival de Cannes, os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne procuram a terceira Palma de Ouro com "Le Jeune Ahmed" ["O Jovem Ahmed"], longa-metragem sobre um adolescente radicalizado, retratado como um "enigma".

Os Dardenne, de 68 e 65 anos, grandes nomes do cinema social arraigado na Bélgica, fazem parte do selecto clube de cineastas com duas Palmas de Ouro - por "Rosetta", de 1999, e "A Criança", de 2005. O britânico Ken Loach, que também integra este grupo, concorre com eles este ano.

Em "Le Jeune Ahmed", eles afastam-se do seu campo mais rotineiro para ingressar no da religião e da política.

"Diríamos que saímos do armário do filme social para o armário que poderíamos chamar de político, talvez", explicam em entrevista à AFP.