Jennifer Lopez e Matthew McConaughey juntaram-se virtualmente para festejar os 20 anos da comédia romântica "Resistir-lhe é Impossível".

A partir das suas casas nesta era da pandemia, as duas estrelas participaram num Instagram Live na terça-feira (26), o dia em que o filme estreou nos EUA em 2001 e se tornou um dos grandes sucessos das suas carreiras.

Na comédia romântica, Jennifer Lopez era a mais prestigiada organizadora de casamentos de São Francisco. Mas inevitavelmente no género, a especialista em tornar os sonhos de casamento de todos em realidade está demasiado ocupada para ter a sua própria vida amorosa. Até que, durante os preparativos da sua mais recente e lucrativa boda, é salva de ser atropelada pelo atraente médico pediatra interpretado por Matthew McConaughey, por quem se apaixona, descobrindo que é, afinal, o noivo do casamento que está a organizar.

Entre recordações da rodagem e elogios mútuos, a conversa do par durou cerca de de meia hora.

"Gostei tanto de trabalhar contigo", partilhou Jennifer Lopez com o colega.

"Tínhamos um relacionamento e uma química tão bons. Estávamos um pouco no início das nossas carreiras naquela altura. Era emocionante trabalhar em qualquer filme. Ainda me sinto assim. Foi um tempo mágico. Também sou tão romântica que trabalhar nesse tipo de filmes tem um significado real para mim", acrescentou.

Os dois também recordaram as mudanças no mundo do cinema, lamentando que se façam menos comédias românticas para o grande ecrã.

Mas Lopez diz que está a tentar "mantê-las vivas", referindo que tem uma pronta a estrear ("Marry Me", ao lado de Owen Wilson e do cantor colombiano Maluma) e se prepara para fazer outra chamada "Shotgun Wedding".

