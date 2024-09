Jennifer Lopez tem mais um projeto para fortalecer a relação com a Netflix.

Em pleno processo de divórcio de Ben Affleck na vida real, a atriz volta a apostar nas comédias românticas na ficção, um género muito forte na plataforma.

Segundo o Deadline, o que se prepara é "Office Romance" ("Romance de escritório" em tradução literal) e o par romântico será Brett Goldstein, o vencedor de dois Emmys como o impetuoso adorável Roy Kent da série "Ted Lasso".

Goldstein também é um dos argumentistas do que é descrito como uma "comédia romântica irreverente" que provocou uma forte guerra competitiva entre os estúdios de Hollywood e incluirá grandes personagens para atores secundários de prestígio.

Brett Goldstein

Para Lopez trata-se do fortalecimento da relação da Netflix depois de o 'thriller' de ação "A Mãe" (2023) entrar no Top 10 dos filmes originais mais vistos de sempre na plataforma, sucesso repetido este ano, com menos impacto, com o filme de ficção científica "Atlas".

Não são conhecidas datas de produção para "Office Romance".