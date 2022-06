A revelação de “Borat, o Filme Seguinte” Maria Bakalova é a mais recente novidade do elenco de "Guardiões da Galáxia 3".

A publicação Deadline avançou que a atriz búlgara de 26 anos (festejados no sábado), nomeada para os Óscares de 2021 pela comédia onde fazia da filha adolescente do jornalista do Cazaquistão, vai ter um papel-chave no novo filme, que não conseguiu apurar.

A notícia foi pouco depois confirmada pelo próprio realizador James Gunn nas redes sociais: "Sim, sim, sim, OK, suponho que deveria estar surpreendido por vos ter levado tanto tempo a descobrir esta. A Maria Bakalova é incrível".

Apesar do elogio do realizador, o Deadline diz que a atriz ainda não é o "outro ator que não tinha sido anunciado" para o elenco que ele tinha deixado em suspense aos seus seguidores. Também não era Daniela Melchior, cujo envolvimento foi conhecido na semana passada. Já o nome de Keanu Reeves é considerado especulação online.

A rodagem do terceiro filme arrancou em novembro de 2021 e terminou no início de maio, oficialmente com Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki e Will Poulter.

O filme do Universo Cinematográfico Marvel chegará aos cinemas no início de maio de 2023.