"Devo sentir empatia por estas criaturas?", questionou Maria Bakalova ao ser confrontada com a equipa de anti-heróis que consegue ser mais estranha do que o Esquadrão Suicida. O novo grupo de personagens bizarras (neste caso, realmente monstruosas) volta a ter a mão de James Gunn no salto para os ecrãs, já que o copresidente dos DC Studios é o criador e argumentista da saga que tem Dean Lorey ("Harley Quinn", "iZombie") como showrunner.

Bakalova encarna a princesa Ilana Rostovi, uma das novas caras de uma galeria que conta com um nome mais familiar, Rick Flag Sr., interpretado por Frank Grillo, ator que também vai dar corpo ao general nas próximas aventuras do Super-Homem e na série "Peacemaker".

Mistura de ação e humor negro, tão politicamente incorreta como outras experiências de Gunn, a primeira temporada tem sete episódios, que chegarão semanalmente à plataforma Max, e conta ainda com vozes de Alan Tudyk, David Harbour, Zoë Chao, Sean Gunn ou Viola Davis (a recuperar a personagem Amanda Waller, depois dos filmes do Esquadrão Suicida).

Veja acima a entrevista do SAPO Mag a Frank Grillo e Maria Bakalova.