Baseado em factos reais, "Revolução (Sem) Sangue" conta a história de quatro jovens que seguem as suas rotinas diárias num regime ditatorial.

"Embora não se conhecessem, o dia 25 de Abril de 1974 trouxe-lhes um destino comum. O dia que mudou o rumo do país ditou também o fim das suas vidas. Um golpe de Estado militar derrubou o Governo e a população foi incitada a permanecer em casa. No entanto, a ânsia pela liberdade levou-os, junto com a multidão, para as ruas. Esta é a história das suas vidas", pode ler-se na sinopse.

"Revolução (Sem) Sangue" chega às salas de cinema a 11 de abril.