Já a atriz Samal Yeslyamova é oriunda do Cazaquistão, ganhou o prémio de melhor atriz do Festival de Cannes em 2018, pela atuação no filme "Ayka", dirigido por Sergey Dvortsevoy.

O festival funciona como uma mostra de longas e curtas-metragens de várias épocas, géneros e partes do mundo.

"O festival internacional Cinecôa não tem data fixa, já que a iniciativa é organizada em função da agenda cinematográfica nacional e internacional ou das atividades agrícolas do Douro, como é caso da vindimas, de forma a tentar proporcionar as atividades programadas a um maior número de público", explicou Gustavo Duarte.

Ao longo dos três dias de duração do Cinecôa, serão exibidos 15 filmes de diversos pontos do globo como a Argentina, Sri Lanka, Suécia, México, Irão, Brasil e Portugal.

Estão igualmente programados para os três dias do festival conteúdos juvenis, curtas-metragens de escolas de cinema e do "Novíssimo Cinema Português".

Destaque ainda para um concerto de The James Whale Orchestra marcado para quinta-feira.

Para a noite de sexta-feira, o destaque vai para a presença do realizador Tiago Guedes e de alguns dos atores do filme "A Herdade", que será exibido no evento.

A apresentação da curta-metragem "Ao Telefone com Deus" de Vera Casaca, com a presença do ator Ivo Canelas, e o filme "Ayka", com a presença de Samal Yeslyamova, está programada para a tarde e noite de sábado.

Organizado pelo município de Vila Nova de Foz Côa, o Cinecôa acontece desde 2011 e já homenageou ou contou com a presença de figuras marcantes do cinema, como Manoel de Oliveira, Lisandro Alonso, Benoît Jacquot, Teresa Villaverde, António-Pedro Vasconcelos, João Botelho, Tino Navarro, Hugh Hudson e Paulo Branco.

"O Cinecôa é um certame que tenta colocar nos roteiros mundiais de turismo o território do Douro Superior, já que por aqui têm passado nomes grandes sétima arte", vincou o autarca de Vila Nova de Foz Côa.

A entrada é gratuita, onde a organização espera cerca de 3.000 pessoas, ao longo dos três dias em que decorre.