O festival Côa Summer Fest regressa a Foz Côa, de 31 de julho a 2 de agosto, com uma programação eclética com o primeiro dia inteiramente dedicado à cultura brasileira, revelou a organização à Lusa na quarta-feira.

“Vamos manter a ideia que surgiu em edições anteriores de manter um conceito musical diferente para o primeiro dia do festival, que este ano vai para a cultura brasileira e para o 'funk'. Apostamos igualmente numa programação eclética”, explicou à Lusa Ricardo Pimenta, um dos membros da organização do Côa Summer Fest.

Assim, no dia 31 junho sobem ao palco deste festival MC Du Black, Baile do Morro e Ricardo Ascensão, para fazer a festa.

No dia 1 de agosto, a música começa com Pardo, um artista local, a que se juntam Lon3r Johny, Zinko e Shannon Booth. No dia 2 de agosto, o palco fica reservado para Van Zee, Detchi, Avô das Batidas e Los Bandidos.

“Mais do que música, o Côa Summer Fest oferece uma experiência completa, com campismo e concertos gratuitos, festas na piscina e um conjunto de iniciativas que dinamizam o comércio e o turismo local”, vincou Ricardo Pimenta. "As tardes do festival centram-se nas piscinas municipais, onde se concentram diversas atividades lúdicas e de laser."

Organizado pela Associação Juvenil Gustavo Filipe, o evento tem vindo a afirmar-se não apenas pela dimensão artística, mas também pelo impacto positivo na região, nomeadamente ao nível do turismo, num cenário natural entre o Vale do Côa e o Douro Superior, no distrito da Guarda.

“O Côa Summer Fest é hoje um símbolo da capacidade de o interior atrair públicos diversos, com um modelo de festival sustentável, inclusivo e com identidade própria”, reforçou Ricardo Pimenta à Lusa.

Para a organização, a lacuna na oferta de atividades locais direcionadas ao público juvenil levou a que esta associação de Foz Côa desenvolvesse um festival que, além de música, reunisse diversas atividades paralelas, ao longo de todo o dia.

Além do acesso à piscina municipal e ao recinto onde decorrem os concertos, existe uma zona de campismo, para os que quiserem optar pela oferta integral do Côa Summer Fest.

Ricardo Pimenta reiterou que “o Côa Summer Fest é um evento marcante no programa anual da região e em particular de Vila Nova Foz Côa, atraindo visitantes que, anualmente, planeiam a sua visita para desfrutar de tudo o que o festival tem para oferecer, longe das escolhas mais 'óbvias' do litoral do país, onde a oferta é maior.”

O Côa Summer Fest nasceu em 2011, pelas mãos dos membros da Associação Juvenil Gustavo Filipe.

A programação, horários e formas de acesso, a partir de diferentes pontos do país, estão disponíveis no 'site' do festival (coasummerfest.pt).

A edição de 2025 conta com o apoio da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, do Instituto Português do Desporto e Juventude, entre outros parceiros que asseguram a viabilidade e o crescimento contínuo do festival, no contexto do desenvolvimento cultural, económico e social da região.