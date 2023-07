Além de "Chaplin", que o tornou uma estrela e lhe valeu a primeira nomeação aos Óscares de 1992, e "Tempestade Tropical", a segunda nomeação para as estatuetas de 2008, "Assassinos Natos", "Kiss Kiss Bang Bang", "Boa Noite, e Boa Sorte", "A Scanner Darkly - O Homem Duplo", "Zodiac" e os papéis de Tony Stark/Homem de Ferro no Universo Cinematográfico Marvel e Sherlock Holmes são momentos altos na carreira Robert Downey Jr. para os seus fãs.

Mas o ator elegeu "Oppenheimer" como o melhor filme da sua carreira até agora.

"Vou simplesmente dizê-lo claramente: este é o melhor filme em que já participei e mal posso esperar para que todos vocês o experimentem”, disse na passadeira vermelha da antestreia em Londres na semana passada do filme de Christopher Nolan.

"Sejam quais forem as vossas expectativas" sobre o épico biográfico em registo de 'thriller' sobre J. Robert Oppenheimer e a criação da bomba atómica durante a Segunda Guerra Mundial, o ator garante que o filme "transcende isso".

"Isto era o que costumava ser um 'blockbuster' de verão quando estava a crescer. De certa forma, mudava a sua vida. Mas também por isso é que o Chris Nolan é quem ele é", explicou.

A revelação tinha passado relativamente despercebida depois de todo o elenco sair do evento pouco depois, antecipando por minutos o anúncio da greve do sindicato dos atores de Hollywood.

Robert Downey Jr como Lewis Strauss

O ator de 58 anos interpreta Lewis Strauss, um antigo presidente da Comissão de Energia Atómica visto como um dos antagonistas de J. Robert Oppenheimer, papel de Cillian Murphy.

Antes do início da greve, houve outros elogios públicos.

Numa entrevista ao The New York Times, reconheceu que estava "100% preocupado" sobre o que seria o seu trabalho como ator e se "o músculo que se tem não atrofiou" depois de uma década praticamente dedicada ao Universo Cinematográfico Marvel.

"Neste ponto [da carreira], não se está a fazer isto pelo dinheiro. Alguma vez se fez isto pelo dinheiro a partir do momento em que as suas necessidades básicas estão preenchidas? Provavelmente não. Alguma vez pensou que isto era sobre dinheiro e prestígio? Provavelmente desde a adolescência até que essa ilusão se dissolveu à minha frente, deixando-me num estado depressivo", partilhou.

"Mas aí está o porquê: não sei por que me identifico tanto com o Lewis Strauss, mas senti que estava destinado a interpretar este papel e sabia que estaria em boas mãos. ‘Oppenheimer’ tem sido uma espécie de linha de demarcação para mim", explicou sobre a sua entrada no projeto.

Ao jornal Los Angeles Times, o realizador disse que Robert Downey Jr. "é um dos nossos grandes atores e, embora uma geração de miúdos saiba que ele é uma grande estrela de cinema, eles não viram a sua subtileza e brilhantismo".

"Queria que ele fizesse algo completamente diferente, se perdesse noutro ser humano. Quando foi a última vez que vimos isso? Em 'Chaplin'? Os realizadores estão muito cientes de quão talentoso Downey é, mas por causa da sua incrível energia que pode furar o ecrã, é difícil encontrar a coisa certa para ele", notou.

Ainda com Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh, "Oppenheimer" chega esta semana aos cinemas portugueses.

TRAILER "OPPENHEIMER".