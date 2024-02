Muitos anos antes do realizador Christopher Nolan pensar nele para o papel do Almirante Lewis Strauss em "Oppenheimer", Robert Downey Jr. tentou ser o Doutor Jonathan Crane, também conhecido como Scarecrow (o Espantalho), um dos vilões de "Batman - O Início" (2005).

Ironicamente, o papel iria para Cillian Murphy, o seu colega no filme que está na corrida a 13 Óscares, marcando o início da colaboração artística do ator irlandês com o realizador britânico.

Foi o próprio Robert Downey Jr. que fez a revelação do primeiro contacto frustrado durante uma entrevista sobre a sua carreira num cinema de Los Angeles após a exibição do filme que o colocou na corrida ao Óscar de Melhor Ator Secundário.

"Tenho a certeza absoluta que ouvi algo do género 'Há este papel, o do Espantalho', e eu reagi com algo do género 'Pois claro, eu sou o Espantalho'", contou o ator num excerto da conversa partilhado nas redes sociais.

"Batman - o Início"

Tudo aconteceu numa altura em que estava a reconstruir a sua carreira após os problemas com a dependência das drogas que o levaram até a cumprir uma pena de prisão, e alguns anos antes do seu impacto no mundo dos super-heróis como o protagonista de "Homem de Ferro" (2008).

Mas o encontro com Nolan não levaria a lado nenhum e Downey Jr. percebeu logo isso.

"Recordo-me de nos encontrarmos para um chá e pensar 'Ele não parece estar realmente interessado neste encontro'. E ele foi educado e tudo isso, mas... conseguimos perceber quando alguém está a pensar 'Não vai ser para ti'", contou.