Foi a grande surpresa da Marvel revelada no sábado à noite na Comic-Con San Diego, para êxtase dos seis mil presentes no Hall H: Robert Downey Jr., que lançou todo o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) com “Homem de Ferro” em 2008, regressará como uma personagem totalmente diferente – Doutor Destino, um vilão proeminente na banda desenhada.

O agora vencedor de um Óscar por "Oppenheimer" é o trunfo do estúdio nos seus novos planos para o MCU após vários anos de sobressaltos nas bilheteiras, mesmo que as reações se dividam nas redes sociais e na imprensa especializada (um jornalista da The Hollywood Reporter diz que a "decisão é dececionante e chata", uma "jogada apressada e banal para fazer com que os fãs do MCU parem de dizer que os melhores dias da saga ficaram para trás").

Mas segundo a revista Variety, a Marvel teve de abrir os cordões à bolsa para garantir Downey após o seu adeus em "Vingadores: Endgame" em 2019.

O ator aceitou regressar para “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars” se Anthony e Joe Russo fossem os realizadores, como aconteceu em "Capitão América: O Soldado do Inverno", "Guerra Civil", "Guerra do Infinito" e "Endgame": uma fonte disse à revista que "eram os únicos com quem ele trabalharia".

Para isso, a Marvel colocou de parte 80 milhões de dólares para a dupla de irmãos, sem incluir compensações e benefícios caso as receitas de bilheteiras ultrapassem os 750 milhões e os mil milhões de dólares. Os filmes também serão produzidos através da empresa da dupla, uma exceção nas políticas da Marvel.

Para Downey o dinheiro será “significativamente mais” e o "seu acordo também está repleto de vantagens que incluem viagens em jatos particulares, segurança exclusiva e todo um 'acampamento de autocaravanas'". O ator, disse uma fonte à Variety, é "de longe, a pessoa mais bem paga do Universo Cinematográfico Marvel e arrecadou entre 500 e 600 milhões de dólares em 11 anos de filmes.

Uma fonte próxima do projeto disse à revista que juntar o ator e os realizadores é “uma combinação perfeita de timing e todos estarem de acordo".

Finalmente, a rodagem dos dois filmes também vai mudar de ares: não será, como habitualmente, em Atlanta, mas em Londres, começando Doomsday” no segundo trimestre de 2025 para cumprir a data de estreia em maio de 2026 ("Secret Wars” chega um ano depois).