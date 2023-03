Russell Crowe admitiu sentir ciúmes do seu sucessor na sequela de "Gladiador", o ator irlandês Paul Mescal. Mas não nada a ver com a sua personagem, Maximus, não fazer parte da nova história.

Numa recente entrevista, o vencedor do Óscar disse que que não tem novidades sobre o projeto do realizador Ridley Scott, que se passa 20 anos depois do primeiro filme e centra-se em Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do imperador Commodus (Joaquin Phoenix), que o general que se tornou escravo e depois gladiador salvou ao mesmo tempo que vingou a sua família no Coliseu de Roma.

"Tenho a certeza que chegará uma altura em que eles vão querer falar comigo sobre alguma coisa, mas há algum tempo que não me trazem novidades. Ouvi dizer que o jovem Paul é um bom tipo e desejo-lhe a melhor das sortes com aquilo. Acho que estão a pegar na história a partir de um jovem Lucius a assumir o papel de imperador. Acho que é uma ideia muito inteligente dentro do mundo do filme que criámos", contou a um programa da RTÉ Radio 1.

"De certeza que vou ter centenas de amigos meus a trabalhar na sequela. Já conheço designers e trabalhadores do couro que estão a fazer as armaduras e coisas do género", acrescentou.

“Não me quero debruçar muito sobre isso porque leva-me de volta a um período de tempo em que, obviamente, era significativamente mais jovem", diz o ator, a alguns dias de festejar 59 anos.

"Gladiador" ganhou cinco Óscares em 2000, incluindo os de Melhor Filme e Ator para Russell Crowe, mas a rodagem em 1999 foi difícil, desde os problemas com um argumento que não estava finalizado até à morte inesperada do ator Oliver Reed.

Mas ator revelou que a passagem do tempo o fez esquecer os maus momentos, ao ponto de ter uma "ligeira ponta de ciúme" da experiência que espera o seu sucessor e as outras pessoas envolvidas no projeto.

"Os óculos cor-de-rosa dessa experiência agora estão completamente cristalizados. Olho para trás e adorei cada minuto, e não foi isso que realmente aconteceu naquela altura. Gosto de estar no set de um filme de época. Entrar nesses tipos de guarda-roupa e situações e outras coisas, cativa-me bastante. Existe uma ligeira ponta de ciúme de que as pessoas irão ter essa experiência que tive uma vez", admitiu.

Com Denzel Washington e Barry Keoghan ainda no elenco (e rumores sobre o envolvimento de Connie Nielsen e Djimon Hounsou, que foi Juba, o maior aliado de Maximus), a rodagem da sequela de "Gladiador" arranca este verão.

A estreia nos cinemas está anunciada para 22 de novembro de 2024.