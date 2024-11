Ver Russell Crowe a enfrentar outra vez o Império Romano atraiu muitos investidores para um novo projeto.

O ator será o protagonista de "The Last Druid" ["O Último Druida"], quase 25 anos depois de lutar contra Roma em "Gladiador" (2000), que lhe valeu o Óscar.

Segundo a apresentação oficial, o filme de ação mostrará um pacífico ancião celta (Crowe) forçado a pegar em armas para proteger a sua família e o seu povo da aniquilação depois de um imperador descobrir a fortaleza druida isolada nas montanhas da Caledónia [uma região histórica ao norte da província romana da Britânia, que corresponde atualmente principalmente à Escócia].

Ainda na fase de escolher outros atores e com a rodagem prevista para arrancar no próximo ano, a realização foi confiada a Will Eubank, conhecido por "Submersos" (2020) e que dirigiu Crowe em "Zona de Risco" (2024).

Como acontece muitas vezes nos projetos independente dos grandes estúdios, uma parte do orçamento é angariado através da venda dos direitos de distribuição.

Segundo revela a publicação Deadline, não faltaram interessados a nível internacional e as vendas correram muito bem para a AGC Productions, que fechou contratos generosos, alguns na ordem dos "sete algarismos" [mais de um milhão de dólares], para vários países e regiões.

Para Portugal, os direitos foram adquiritdos pela distribuidora Pris Audiovisuais.

“Este [projeto] foi excecionalmente bem recebido pelos distribuidores internacionais, que ficaram entusiasmados com a ideia do Russell neste papel e responderam com entusiasmo à hábil união de ação e emoção no argumento", disse o presidente executivo do estúdio ao Deadline.