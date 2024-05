O novo filme de ação "Profissão: Perigo" estreou na liderança das bilheteiras da América do Norte este fim de semana, arrecadando cerca de 28,5 milhões de dólares (26,47 milhões de euros, à cotação do dia), num momento em que o cinema entrou em crise, informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

Baseado numa série de TV dos anos 1980, o filme de David Leitch, um duplo que se tornou realizador, apresenta impressionantes cenas de ação, incluindo uma já certificada oficialmente pelo Guiness World Records. Também beneficia do poder de estrela dos recentes nomeados para os Óscares Ryan Gosling e Emily Blunt.

No entanto, o primeiro lugar não é suficiente para ignorar que a estreia ficou abaixo das expectativas iniciais de 30 a 35 milhões, já de si revistas em baixa, e que Ryan Gosling não conseguiu capitalizar o sucesso estratosférico de "Barbie" no ano passado.

De facto, as bilheteiras caíram drasticamente em relação ao mesmo período de 2023, quando "Guardiões da Galáxia Vol. 3" chegou aos 118,4 milhões milhões nos EUA e Canadá, e a temporada de verão nos cinemas (oficialmente o primeiro fim de semana de maio) teve o pior arranque desde 2005, quando "Reino dos Céus", de Ridley Scott e com Orland Bloom, começou com 19,5 milhões (valor não atualizado pela inflação).

Os analistas consideraram a estreia de "Profissão: Perigo" dececionante, dado o custo de produção de 130 milhões, mas David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, diz que a viu como "o início potencial de uma nova saga de comédia de ação".

Contando com as receitas internacionais, a estreia ficou pelos 65,4 milhões e o estúdio Universal Pictures certamente irá agarrar-se à esperança que as boas reações do público permitam manter-se à tona nas próximas semanas.

Passando da década de 1980 para a seguinte, em segundo lugar nas bilheteiras ficou "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma", com 8.1 milhões, um valor surpreendente para o relançamento de um filme com 25 anos, disponível em casa e que dificilmente foi o mais popular da saga.

O líder do fim de semana passado, "Challengers", caiu para o terceiro lugar, com 7,6 milhões, perdendo apenas 49% em relação à estreia.

O filme de Luca Guadagnino onde a cantora e atriz Zendaya interpreta uma estrela do ténis que se aposenta após uma lesão e depois ajuda o seu marido (Mike Faist) a preparar-se para uma partida importante contra o seu ex-amante e o seu antigo amigo (Josh O'Connor) tem um total de 29,4 milhões na América do Norte e 52,2 a nível global, uma posição sólida prejudicada por um orçamento de 55 milhões, demasiado elevado para este género de produção.

O quarto lugar ficou para um novo filme de terror, "Tarot – Carta da Morte", com 6,5 milhões. Embora as reações dos críticos tenham sido péssimas - "não deixa nenhum cliché de terror em paz", disse a Variety - o filme custou apenas oito milhões, pelo que os produtores e o estúdio Sony não devem ficar com pesadelos.

Em quinto lugar resiste "Godzilla x Kong: Um Novo Império", com 4,5 milhões no seu sexto fim de semana de lançamento.

Os monstros em batalha arrecadaram até agora 188 milhões no mercado interno e 337 milhões adicionais em todo o mundo.

Olhando para trás, abril foi um mês 'difícil' para Hollywood, com as bilheteiras da América do Norte a caírem 48% em relação aos três meses de abril pré-pandemia, destacou David A. Gross na sua análise.

“Não há forma de tornar isto bonito”, disse, acrescentando que a indústria ainda sofre as consequências das greves dos atores e argumentistas do ano passado.