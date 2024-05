(Notícia atualizada com valores finais)

O filme de ação e ficção científica "O Reino do Planeta dos Macacos" ficou em primeiro lugar nas bilheteiras norte-americanas no seu fim de semana de estreia, arrecadando cerca de 58,5 milhões de dólares [54,16 milhões de euros, à cotação do dia].

Este é um dos melhores resultados do ano, que bate o teto das expectativas de 55 milhões, informou o observador da indústria Exhibitor Relations.

"Esta é uma excelente estreia para o décimo episódio de uma saga de ação", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, numa referência a tudo ter começado com o filme de Charlton Heston de 1968, acrescentando que "os números estrangeiros são excelentes" (72,7 milhões de dólares, para um total global de 131,2 milhões).

Com um orçamento mais controlado de 160 milhões de dólares, o filme, ambientado 300 anos depois de “Planeta dos Macacos: A Guerra” (2017), decorre agora num mundo agora totalmente controlado pelos primatas falantes, com humanos selvagens a sobreviver nos limites da civilização.

Owen Teague (como o jovem e engenhoso macaco Noa) e Freya Allan (no papel de Mae, uma humana que, para espanto de Noa, consegue falar) lideram o elenco.

Já “Profissão: Perigo" caiu para o segundo lugar e perdeu mais de metade das receitas desde o seu fim de semana de estreia, ficando pelos 13,7 milhões de dólares.

Ryan Gosling interpreta um duplo que trabalha num filme que é a estreia na realização da sua ex-namorada (Emily Blunt) e se vê envolvido numa conspiração nesta super produção que custou 130 milhões de dólares e está a ser uma desilusão nas bilheteiras, com um total global de uns tépidos 103,7 milhões.

Em terceiro lugar, pelo segundo fim de semana consecutivo, ficou a história do estranho triângulo no mundo do ténis de "Challengers", com 4,7 milhões entre sexta e domingo, caindo apenas 38%.

O filme de Luca Guadagnino onde a cantora e atriz Zendaya interpreta uma estrela do ténis que se aposenta após uma lesão e depois ajuda o seu marido (Mike Faist) a preparar-se para uma partida importante contra o seu ex-amante e o seu antigo amigo (Josh O'Connor) tem um total de 38,4 milhões na América do Norte e 68,7 a nível global, uma posição sólida prejudicada por um orçamento de 55 milhões, demasiado elevado para este género de produção.

O quarto lugar foi novamente para "Tarot – Carta da Morte", um filme de terror, com 3,5 milhões: no seu segundo fim de semana, o filme de baixo orçamento arrecadou uns mornos 12 milhões na América do Norte e 20,2 a nível global, o que compensa o seu orçamento de apenas oito milhões.

Em quinto lugar, pelo segundo fim de semana consecutivo, ficou "Godzilla x Kong: O Novo Império", com 2,5 milhões.

Os monstros lutadores já chegaram aos 191 milhões no mercado interno e também se mostram populares a nível internacional, arrecadando até agora 367 milhões fora dos EUA e do Canadá.