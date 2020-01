"Marriage Story" também está na corrida com atores Adam Driver, Scarlett Johansson (que conseguiu segunda nomeação com "Jojo Rabbit") e Laura Dern.

Além de "Bombshell - O Escândalo", "O Irlandês" e "Era Uma Vez... em Hollywood", os outros filmes nomeados pelo conjunto do elenco são surpresas: "Jojo Rabbit" e o sul coreano "Parasitas".

Confirmando a grande popularidade dentro de Hollywood do vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, é apenas a segunda vez que é nomeado um filme não falado em inglês após o italiano "A Vida é Bela" em 1998 ("Babel" entrou em 2006, mas também era falado em inglês, e o francês "O Artista", em 2010, era mudo até à frase final, que era em inglês).

Para o prémio de Melhor Ator, outra surpresa: Taron Egerton entra com "Rocketman" ao lado de DiCaprio e Adam Driver e dos também esperados Christian Bale ("Le Mans '66: O Duelo") e Joaquin Phoenix ("Joker").

Além de Robert De Niro, as grandes ausências desta competitiva categoria são Antonio Banderas ("Dor e Glória"), Jonathan Pryce ("Dois Papas"), Adam Sandler ("Uncut Gems") e Eddie Murphy ("Chamem-me Dolemite").

Para Melhor Atriz há menos surpresas em relação às listas das associações de críticas e das nomeações dos Globos de Ouro: além de Scarlett Johansson e Charlize Theron, eram esperadas Cynthia Erivo ("Harriet") e Renée Zellweger ("Judy), juntando-se Lupita Nyong'o ("Nós"). A maior omissão será a de de Saoirse Ronan ("Mulherzinhas").

Nos atores secundários, Jamie Foxx (Just Mercy") junta-se aos esperados Brad Pitt, Al Pacino, Joe Pesci e Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood). Em relação aos Globos de Outro também ficou de fora o outro protagonista de "Dois Papas", Anthony Hopkins.

Nas secundárias, Jennifer Lopez ("Ousadas e Golpistas") confirma o estatuto forte na temporada de prémios, juntando-se a Laura Dern, Nicole Kidman, Margot Robbie e Scarlett Johansson. Em relação aos Globos de Ouro, ficaram de fora Kathy Bates ("O Caso de Richard Jewell") e Annette Bening "(The Report").

Na categoria de cinema existe ainda um prémio para o melhor elenco de duplos, onde estão nomeados "Vingadores: Endgame", "Le Mans '66: O Duelo", "O Irlandês", "Joker" e "Era Uma Vez... em Hollywood".

<h3>Em televisão, "Fleabag" volta a ser a sensação</h3>

Após a consagração nos Emmys em setembro e nos Globos de Ouro, a segunda temporada de "Fleabag" destaca-se também nas nomeações televisivas dos SAG: Melhor Elenco Comédia, Atriz para Phoebe Waller-Bridge e Ator para Andrew Scott.

Apesar de também ter três nomeações, a nova série da Apple TV+ "The Morning Show" falhou a de Elenco de Drama, contando apenas Jennifer Aniston, Steve Carell e Billy Crudup.

Após as séries dos quatro canais nacionais (ABC, NBC, CBS e Fox) terem ficado pela primeira vez completamente excluídos nos Globos de Ouro, foram reduzidas aqui a uma nomeação, a de Sterling K. Brown por "This Is Us" (NBC).

Nos dramas surgem "Big Little Lies", "The Crown", A Guerra dos Tronos", "A História de uma Serva" e "Stranger Things".

As outras comédias nomeadas pelo conjunto do elenco foram "Barry", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel" (que lidera as nomeações das séries) e "Schitt´s Creek".

Para drama, além de Carell, Crudup e Brown, estão nomeados Peter Dinklage ("A Guerra dos Tronos") e David Harbour ("Stranger Things"), e as atrizes Helena Bonham Carter e Olivia Colman ("The Crown"), Jodie Comer ("Killing Eve") e Elisabeth Moss ("A História de uma Serva").

Nas comédias, além de Andrew Scott surgem Alan Arkin e Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Bill Hader ("Barry") e Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel"), e Phoebe Waller-Bridge junta-se a Christina Applegate ("Dead to Me"), Alex Borstein e Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") e Catherine O´Hara ("Schitt´s Creek).

Por minisséries ou telefilmes concorrem os atores Mahershala Ali ("True Detective"), Russell Crowe ("The Loudest Voice"), Jared Harris ("Chernobyl"), Jharrel Jerome ("When They See Us") e Sam Rockwell ("Fosse/Verdon"), e as atrizes Patricia Arquette e Joey King ("The Act"), Toni Collette ("Unbelievable"), Emily Watson ("Chernobyl") e Michelle Williams ("Fosse/Verdon").

Pelo trabalho dos duplos, tanto em Drama como Comédia, foram nomeadas as séries "A Guerra dos Tronos", "Glow", "Stranger Things", The Walking Dead" e "Watchmen".