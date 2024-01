Com quatro nomeações cada, os dois filmes do fenómeno "Barbenheimer" dominaram a corrida nos filmes nas nomeações para os prémios de cinema e televisão do sindicato dos atores dos EUA (Screen Actors Guild Awards, conhecidos pela sigla SAG), anunciadas na quarta-feira (10).

Formalmente, "Oppenheimer" tem mais uma nomeação do que "Barbie", que está na corrida para Melhor Atriz (Margot Robbie), Ator Secundário (Ryan Gosling), Elenco (a categoria mais próxima de Melhor Filme nos SAG) e ainda Equipa de Duplos, que não costuma ser incluída na contagem oficial por não ser para os atores), sem conseguir colocar America Ferrera na corrida para Atriz Secundária.

Já as quatro nomeações para o épico de Christopher Nolan cumprem exatamente o que se esperava, confirmando o estatuto que se começa a instalar de que é o principal favorito na temporada de prémios: concorre para Melhor Ator (Cillian Murphy), Ator Secundário (Robert Downey Jr.), Atriz Secundária (Emily Blunt) e Elenco.

No lado televisivo, a despedida de “Succession” lidera com cinco nomeações, incluindo Brian Cox, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen na corrida para Melhor Ator em Série de Drama, sobrando apenas vagas para Billy Crudup ("The Morning Show") e Pedro Pascal ("The Last of Us"). As outras nomeações são as de Sarah Snook para Melhor Atriz e Melhor Elenco em Série de Drama.

Com menos uma nomeação ficaram “Ted Lasso”, “The Bear” e “The Last of Us”.

As nomeações do sindicato aquecem corrida para os Óscares

Com a cerimónia dos Globos de Ouro no domingo e a dos Critics Choice Awards marcada para uma semana depois, a temporada de prémios em Hollywood está a todo o vapor a caminho dos Óscares a 1o de março.

No entanto, as escolhas do SAG são o primeiro indicador das tendências do interior de Hollywood, já que, estatisticamente, parte dos votantes do sindicato também pertence à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que vota para escolher os nomeados aos Óscares entre esta quinta-feira (11) e a próxima terça.

Cerca de 85% dos vencedores dos SAG recebem posteriormente a estatueta dourada, mas no ano passado acertaram em cheio: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" ganhou o prémio de Melhor Elenco e, pelo mesmo filme, foram premiados Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis, além de Brendan Fraser por "A Baleia".

Este ano, além de "Barbie" e "Oppenheimer", estão nomeados para Melhor Elenco "American Fiction", "Assassinos da Lua das Flores" e "A Cor Púrpura". Nesta categoria que privilegia os elencos com mais atores, destacam-se principalmente as ausências de "Pobres Criaturas" e, ainda que entrasse em poucas previsões, a do controverso "Saltburn" (ficou sem qualquer nomeação).

Após os Globos de Ouro e os Critics Choice Awards, todas as categorias de interpretação nos SAG reservam surpresas que lançam a incerteza antes dos Óscares, a começar logo pela de Melhor Ator: além de Cillian Murphy, estão na corrida Bradley Cooper ("Maestro"), Colman Domingo ("Rustin"), Paul Giamatti ("Os Excluídos") e Jeffrey Wright ("American Fiction").

A maior surpresa é a ausência de Leonardo DiCaprio ("Assassinos da Lua das Flores"), sendo mais previsíveis as exclusões de Barry Koeghan ("Saltburn") e Andrew Scott ("All of Us Strangers").

Além de Margot Robbie, estão nomeadas para Melhor Atriz Annette Bening ("Nyad"), Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores"), Carey Mulligan ("Maestro"), e Emma Stone ("Pobres Criaturas").

Sem surpresa a ausência de Sandra Hüller pelo francês "Anatomia de uma Queda", que os analistas acreditam que será uma das cinco finalistas aos Óscares. Também não houve boas notícias para Greta Lee (“Vidas Passadas”), Fantasia Barrino ("A Cor Púrpura"), Cailee Spaeny ("Priscilla") e Natalie Portman (sem qualquer nomeação, "May December – Segredos de um Escândalo" é o maior derrotado nos SAG).

Com Robert Downey Jr e Ryan Gosling para Ator Secundário concorrem Sterling K. Brown ("American Fiction"), Willem Dafoe ("Pobres Criaturas") e Robert De Niro ("Assassinos..."). As grandes ausências são as de Charles Melton (“May December”) e Mark Ruffalo ("Pobres Criaturas").

Além de Emily Blunt, estão nomeadas para Atriz Secundária Danielle Brooks ("A Cor Púrpura"), Penélope Cruz ("Ferrari"), Jodie Foster ("Nyad") e Da'Vine Joy Randolph ("Os Excluídos").

Além de ter ficado de fora America Ferrera, em quem o estúdio por detrás de "Barbie" estava a apostar em força nas últimas semanas, a

maior surpresa é a exclusão de Julianne Moore (“May December”).

Note-se que as nomeações para os SAG foram feitas por um comité de 2500 membros (o sindicato inclui atores, radialistas, apresentadores de meteorologia e até 'TikTokers') escolhidos ao acaso entre os cerca de 160 mil associados das duas organizações que se juntaram em 2012 (SAG e AFTRA), que costumam ser mais populistas e menos inernacionais.

Nada está perdido para quem ficou de fora: ainda que tenha coincidido em 15 dos 20 nomeados aos Óscares em 2023, a média nos últimos anos das nomeações dos SAG desce para os 12.

Com Barbra Streisand como a homenageada com o prémio de carreira, os vencedores serão conhecidos a 24 de fevereiro, com a cerimónia no Shrine Auditorium (onde se realizaram várias entregas dos Óscares entre 1988 e 2001) a ser a primeira transmitida pela Netflix na sua plataforma.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR ELENCO

"American Fiction"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Barbie"

"A Cor Púrpura"

"Oppenheimer"

MELHOR ATOR

Bradley Cooper ("Maestro")

Colman Domingo ("Rustin")

Paul Giamatti ("Os Excluídos")

Cillian Murphy ("Oppenheimer")

Jeffrey Wright ("American Fiction")

MELHOR ATRIZ

Annette Bening ("Nyad")

Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores")

Carey Mulligan ("Maestro")

Margot Robbie ("Barbie")

Emma Stone ("Pobres Criaturas").

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Sterling K. Brown ("American Fiction")

Willem Dafoe ("Pobres Criaturas")

Robert De Niro ("Assassinos da Lua das Flores")

Robert Downey Jr ("Oppenheimer")

Ryan Gosling ("Barbie")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Emily Blunt ("Oppenheimer")

Danielle Brooks ("A Cor Púrpura")

Penélope Cruz ("Ferrari")

Jodie Foster ("Nyad")

Da'Vine Joy Randolph ("Os Excluídos").

MELHOR EQUIPA DE DUPLOS (não incluído na contagem oficial das nomeações por não ser para os atores)

"Barbie"

"Guardiões da Galáxia, Vol. 3"

"Indiana Jones e o Marcador do Destino"

"John Wick: Capítulo 4"

"Missão: Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um"

TELEVISÃO

MELHOR ELENCO SÉRIE EM DRAMA

"The Crown"

"The Gilded Age"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

"Succession"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Brian Cox ("Succession")

Billy Crudup ("The Morning Show")

Kieran Culkin ("Succession")

Matthew Macfadyen ("Succession")

Pedro Pascal ("The Last of Us")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Bella Ramsey ("The Last of Us")

Keri Russell ("The Diplomat")

Sarah Snook ("Succession")

MELHOR ELENCO SÉRIE COMÉDIA

“Abbott Elementary”

“Barry”

“The Bear”

"Homicídios ao Domicílio"

"Ted Lasso"

MELHOR ATOR EM SÉRIE COMÉDIA

Brett Goldstein ("Ted Lasso")

Bill Hader ("Barry")

Ebon Moss-Bachrach ("The Bear")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Jeremy Allen White ("The Bear")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE COMÉDIA

Alex Borstein ("A Maravilhosa Sra. Maisel")

Rachel Brosnahan ("A Maravilhosa Sra. Maisel")

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Hannah Waddingham ("Ted Lasso")

MELHOR ATOR EM TELEFILME OU MINISÉRIE

Matt Bomer ("Fellow Travelers")

Jon Hamm ("Fargo")

David Oyelowo ("Lawmen: Bass Reeves"

Tony Shalhoub ("Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie")

Steven Yeun ("A Rixa")

MELHOR ATRIZ EM TELEFILME OU MINISÉRIE

Uzo Aduba ("Painkiller")

Kathryn Hahn ("Tiny Beautiful Things")

Brie Larson ("Lessons in Chemistry")

Bel Powley ("A Small Light")

Ali Wong ("A Rixa")

MELHOR EQUIPA DE DUPLOS (não incluído na contagem oficial das nomeações por não ser para os atores)

"Ahsoka"

"Barry"

"The Last of Us"

"The Mandalorian"

"A Rixa"