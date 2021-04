A popular saga de terror "the Conjunring está de volta".

Esta quinta-feira chegou o trailer de "The Conjuring 3: A Obra do Diabo", que marca o regresso de Patrick Wilson e Vera Farmiga como o célebre casal Ed e Lorraine Warren, que investigou ocorrências paranormais nos anos 1970.

A nova história baseia-se no caso de Arne Cheyenne Johnson, que se defendeu contra uma acusação de homicídio alegando que foi vítima de possessão demoníaca.

A saga de terror "The Conjuring" é uma das mais populares da atualidade: para além do filme que sucede diretamente a "The Conjuring" (2013) e "The Conjuring 2" (2016), já se desdobrou por "Annabelle" (2014), "Annabelle 2: A Criação do Mal" (2017) e "Annabelle 3: O Regresso A Casa" (2019), a prequela "The Nun - A Freira Maldita" (2018).

Do universo faz ainda parte "A Maldição da Mulher Que Chora" (2019), cujo realizador Michael Chaves assina este novo capítulo de "The Conjuring", sucedendo a James Wan, que se manteve como produtor e co-autor da história.

Inicialmente anunciado para 11 de setembro de 2020 antes da pandemia, a estreia nos cinemas portugueses está confirmada para 3 de junho.

VEJA O TRAILER.