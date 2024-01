Lançado em 1976, "O Génio do Mal", realizado por Richard Donner e com Gregory Peck e Lee Remick, sobre um embaixador dos EUA que descobre que o seu próprio filho pode ser, literalmente, um incarnação do diabo, permanece um dos maiores clássicos do cinema de terror.

E também um dos seus maiores sucessos de bilheteira, que lançou três sequelas entre 1978 e 1991, uma nova versão com Liev Schreiber e Julia Stiles em 2006, e ainda a série "Damien", de 2016.

Replicar o impacto e o sucesso, além de dar nova vida à saga, são os desafios à espera de "O Génio do Mal: O Início", uma prequela do filme original que teve direito ao primeiro trailer na quarta-feira (3).

"Quando uma jovem americana é enviada a Roma para começar uma vida de serviço à Igreja, ela encontra uma escuridão que a faz questionar a sua própria fé e descobre uma terrível conspiração que espera provocar o nascimento da encarnação do mal", resume a sinopse oficial.

Com estreia nos cinemas marcada para 4 de abril, o elenco junta Nell Tiger Free, Bill Nighy, Ralph Ineson e Sônia Braga. A estrear-se na realização de longas-metragens após dirigir episódios das séries "Channel Zero" e "Legion" surge Arkasha Stevenson.

TRAILER LEGENDADO.