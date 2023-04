Foi divulgado o trailer de "Transformers: O Despertar Das Feras", o sétimo filme à volta dos robôs extraterrestres e, claro, inspirada pela saga japonesa iniciada na década de 1980.

No entanto, esta não é uma sequela dos filmes de Michael Bay, grandes sucessos de bilheteira em contraste com as reações dos críticos, mas do elogiado "Bumblebee", realizado por Travis Knight e com Hailee Steinfeld e John Cena, que chegou aos cinemas em 2018 e se passava em 1987.

No regresso à ação e ao espetáculo com milhões de fãs por todo o mundo, a história oficial de "Transformers: O Despertar Das Feras" avança para uma aventura nos anos 90, com os Autobots e uma nova espécie de Transformer, os Maximals, aliados na batalha para salvar a Terra.

Com Steven Caple Jr. na realização e protagonizado por Anthony Ramos (protagonista do musical "Ao Ritmo de Washington Heights") e Dominique Fishback ("Judas e o Messias Negro"), a estreia nos cinemas está anunciada para 8 de junho.

TRAILER LEGENDADO.