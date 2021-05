Em 2017, "O Guarda-Costas e o Assassino" revelou uma nova dupla de ação e comédia: Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

A história andava à volta de Darius Kincaid, "o antigo maior assassino profissional do mundo" (Jackson), que contratava Michael Bryce, o "mais famoso guarda-costas do mundo" (Reynolds), para se defender do seu antigo patrão, um corrupto e perigoso ex-Presidente de um país do Leste. Num papel relativamente secundário, surgia ainda Salma Hayek como Sonia Kincaid, uma infame vigarista internacional e a mulher de Darius.

Após o sucesso de bilheteira surpreendente no verão de 2017, chegará a 17 de junho aos cinemas a sequela "O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino", agora com o trio de atores no centro da ação.

Um novo trailer mostra como o par mais estranho e letal do mundo se volta a juntar quando Bryce é obrigado a voltar à ação por causa de Sonia, que revela ser ainda mais volátil do que o marido.

Entre tiros, barcos e explosões, o guarda-costas é levado à beira do abismo pelos seus perigosos clientes e o trio acaba por envolver-se numa trama global, percebendo rapidamente que é a única barreira que pode salvar a Europa do caos total.

Pelo meio e para aumentar a diversão (e a destruição), surge Antonio Banderas como um vingativo e poderoso lunático e Morgan Freeman num papel que está a ser mantido em segredo.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.