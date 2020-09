A curta-metragem "Salsa", do realizador português Igor Dimitri, foi selecionada para a 64.ª edição do Festival de Cinema de Londres, em Inglaterra, integrada na secção oficial do certame, no programa "This is the rhythm of my life".

Esta primeira curta-metragem do realizador, de 34 anos, tinha sido estreada em janeiro, no Festival de Cinema de Roterdão, na Holanda, e retrata uma tarde num espaço de encontro, um salão de cabeleireiros dominicanos em Buenos Aires, onde os moradores do bairro convivem.

"Neste filme propus-me a retratar um lugar na Argentina onde a música une os moradores do bairro onde morei, do reggaeton à música eletrónica moderna, e onde a dança é a manifestação da liberdade e da alegria de viver", explicou o Igor Dimitri, através de comunicado.