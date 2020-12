Channing Tatum está nas negociações finais do contrato para se juntar a Sandra Bullock na comédia romântica "The Lost City of D,".

O filme será o primeiro da atriz desde 2018, quando entrou em "Ocean's 8" e "Bird Box".

Sandra Bullock vai interpretar uma escritora reclusa que faz tudo para evitar estar em público e Channing Tatum será o modelo das capas dos seus livros. Após uma tentativa de rapto e a descoberta de que a cidade ficcional dos romances existe mesmo, os dois são atirados para uma aventura na selva para tentar encontrá-la.

A ideia e primeiro rascunho da história de "The Lost City Of D" é de Seth Gordon ("Chefes Intragáveis"), mas a realização foi entregue à dupla de irmãos Adam e Aaron Nee (de "Band of Robbers", inédito em Portugal).

A atriz também será produtora do projeto, que tem sido comparado pela imprensa especializada ao filme de aventuras com ação e romance "Em Busca da Esmeralda Perdida" (1984), que juntou Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito.

Quando saíram as primeiras notícias, o plano passava por voltar a juntar Sandra Bullock com Ryan Reynolds, recriando a dupla da comédia romântica de 2009 "A Proposta", mas a participação do ator estava longe de estar garantida porque a sua agenda está bastante preenchida.